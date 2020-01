Protest nach Prunksitzung N-Wort erschüttert Karnevalsverein in der Börde

Die Welle der Aufregung schwappte derweil auch bis ins Haldensleber Rathaus. Die stellvertretende Bürgermeisterin, Sabine Wendler, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Stadt distanziere sich klar vom Inhalt der Büttenrede. Das Gesagte sei "weit jenseits dessen", was in der Karnevalszeit akzeptabel sei. Die Stadt will den Süplinger Narrenbund nun zu einer Stellungnahme auffordern. Was den Sitzungsort, den Dorfkruf in Süplingen, angehe, seien möglicherweise weitere Schritte notwendig, so Wendler. Die ehemalige Gaststätte war mit Unterstützung der Stadt zu einem Vereinshaus umgewandelt worden.