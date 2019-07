Eine schwarze Katze hat am Sonnabend einen Unfall im Landkreis Börde verursacht. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher in Haldensleben am Mittag MDR SACHSEN-ANHALT. Die schwarze Katze hatte demnach am Morgen auf der Kreisstraße 1106 zwischen Haldensleben und Satuelle regungslos auf der Straße gesessen.