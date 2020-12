In Loitsche wurde eine alte Scheune und Stallanlage in einen Makerspace umgebaut. Benjamin Otto, der Vorsitzende des Vereins Werk- und Kulturscheune erklärt: "Sinn und Zweck der Arbeit hier ist, dass junge Menschen ihre Begabungen und Fähigkeiten entdecken und ausprobieren können."

Dazu gibt es in der Makerspace jede Menge Möglichkeiten. Das Bildungs- und Kulturzentrum hat neben einer Jugendwerkstatt auch einen Musik- und Kreativraum. Außerdem gibt es eine Gruppenküche und auch Schlafraum mit Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 20 Personen.

"Diese Räume stehen allen Menschen der Zivilgesellschaft zur Verfügung. Man kann sich hier Privat einmieten und Feiern. Man kann hier neue Technologien entdecken, rumspielen mit 3D-Druckern oder mit Laserschneidern und so weiter. Es gibt Seminare für Schulklassen und eine offene Werkstatt, wo jeder kommen und basteln kann, so wie er möchte", beschreibt Otto.