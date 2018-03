Landratswahlen in der Börde CDU optimistisch für Stichwahl

Die Stimmen zur Landratswahl in der Börde sind ausgezählt. Der deutliche Sieg in der ersten Runde stimmt CDU-Kandidat Martin Stichnoth optimistisch für die kommende Stichwahl in drei Wochen: "Mit 48,7 Prozent – da bin ich ehrlich – hätte ich im ersten Anlauf auch nicht gerechnet. Das macht mich aber stolz und gibt mir Kraft für die Stichwahl." Für den direkten Sieg hätte Stichnoth schon im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen müssen. Daran scheiterte er nur knapp – obwohl er mit mehr als 30 Prozentpunkten vor der Zweitplatzierten SPD-Kandidatin Vinny Zielske landete.