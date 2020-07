Hundehalter haben auf ihrem Handy viele Fotos von Hunden gespeichert, so wie Pferdezüchter viele Pferdebilder auf ihrem Handy haben. Bernd Kay hat Kartoffelbilder, genauer gesagt Fotos von Kartoffelpflanzen in all ihren Stadien, vom jungen Grün über die Kartoffelblüte bis hin zum erntereifen Kraut.

Immerhin erntet die Firma "ES Agrarbetriebe" in Langenweddingen bei Magdeburg jedes Jahr rund fünfundvierzigtausend Tonnen Kartoffeln. Bei einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland von rund fünfundfünfzig Kilogramm könnte man mit diesen Bördekartoffeln mehr als achthunderttausend Menschen versorgen. Doch was hier rund um Langenweddingen auf eintausend Hektar wächst, geht in die Industrie sagt Bernd Kay: "Wir versorgen seit 1992 einen regionalen Verarbeiter mit unseren Kartoffeln. In Oschersleben stellt diese Firma Kartoffelchips und Pommes Frites her." Wer zum Beispiel in den bekannten Fastfood-Ketten Pommes bestellt, wird ziemlich oft frittierte Bördekartoffeln auf seinem Tablett bugsieren.