Das sind "Under Skin": (v.l.n.r.) Jönas Pötke (Schlagzeug), Moritz Wippermüller (Gitarre), Pauline Winter (Gesang), Pascal Voss (Bass); (o.) Julius Karlapp (Keyboard). Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Es ist der wohl größte Tag in ihrer Karriere. Dafür ist die Band "Under Skin" auch extra früh an diesem Samstagmorgen aufgestanden. Um acht Uhr, einer für Rockstars eher ungewöhnlichen Zeit, bauen sie ihre Instrumente an der "Insel der Jugend" in Magdeburg auf. Hier, in der den Magdeburgern gut bekannten Party- und Konzertlocation, werden sie gleich ihr allererstes Musikvideo aufnehmen.

Mit Musikvideo zum Finale

Denn sie haben in diesem Jahr das Landesfinale des Musikwettbewerbs Local Heroes gewonnen. Normalerweise würden sie am 12. Dezember gemeinsam mit anderen Landesfinalisten bei einem Live-Konzert im Kulturhaus in Salzwedel antreten. Doch wegen Corona musste eine andere Lösung her. Also findet das Bundesfinale in Form eines Livestreams statt. Und damit jeder eine faire Chance hat, bekommt jede Band einen Musikvideodreh, mit dem sie dann Jury und Zuschauer überzeugen sollen. So auch "Under Skin". "Under Skin" an ihrem großen Tag der Musikvideoaufnahme. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Zehnjährige Bandgeschichte

Ein aufregendes Ereignis also, doch "Under Skin" ist an diesem Tag so gelassen, wie es wohl nur Rockstars können. "Na ja, hier muss man genauso schnell aufbauen wie auf Festivals auch, von daher ist es nichts Ungewöhnliches", sagt Jonas, Schlagzeuger der Band. Die fünf Musiker haben schon fast zehn Jahre Bandgeschichte im Gepäck. In dieser Zeit haben sie schon auf dem einen oder anderen Festival gespielt.

Kennengelernt haben sie sich 2011 in einem für eine Rockbands wohl eher ungewöhnlichem Umfeld. "Wir haben uns alle im Bereich der Kirche kennengelernt, weil wir zusammen in Barleben Konfirmationsunterricht hatten. Und dann hatten wir ziemlich schnell Bock Mucke zusammen zu machen. Und es gab dort den Bandworkshop von der Evangelischen Jugend und da hat unser Pfarrer gesagt: ‚Kommt, geht dahin.‘ Und so ist das alles irgendwie entstanden", erzählt Pauline, die Sängerin von "Under Skin".

Am Anfang waren sie noch zu dritt: Pauline, Jonas (Schlagzeug) und Julius (Keyboard). Später kamen Moritz (Gitarre) und Pascal (Bass) dazu. Alle kommen aus der Nähe von Magdeburg, aus unterschiedlichen Dörfern im Bördekreis, um genau zu sein. Hier haben sie auch ihre ersten Schritte als Band gemacht. Zuerst in einem Proberaum in Barleben, dann in Magdeburg und nun proben sie in Loitsche.

So vielfältig wie wir selbst

Zu Beginn haben sie, wie wohl die meisten Bands am Anfang, Lieder gecovert. Mit der Zeit haben sie zu ihrem eigenen Sound gefunden, den sie selbst als einen Mix aus Classic-, Hard-, Blues- und Progressive-Rock beschreiben. "Alle Mitglieder bringen ihren eigenen Musikgeschmack ein", erzählt Moritz. So seien sie zu ihrem eigenen Stil gekommen, den sie in eigens geschriebene Lieder verpacken. So vielfältig die Einflüsse in der Musik sind, so vielfältig sind auch die Themen ihrer Songs: "Es kann alles sein: Von gesellschaftlichen Themen, über persönliche Themen, die uns gerade beschäftigen über ironische Texte ist alles dabei."

Genau diese Vielfalt mache die Band auch aus, erzählt Pauline: "Ich glaube wir sind einfach ganz individuell aufgestellt, wir sind sehr unterschiedlich. Und haben uns doch irgendwo alle als Freunde zusammengefunden. Und das merkt man auch in der Musik. Wir sind nicht nur die eine Schublade – wir sind mal wild, mal laut, mal leise."

Ein Bund der Freundschaft

In der Kulturscheune in Loitsche im Bördekreis proben die fünf Musiker für ihre Auftritte. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Diese Freundschaft ist auch das, was die Band zusammenhält. Die Bandmitglieder sind alle zwischen 20 und 23 Jahren alt. Als sie die Schule vor ein paar Jahren beendet haben, hat es sie in unterschiedlichste Teile Deutschlands zum Studium verschlagen. Doch die Band bleibt bestehen. "Das ist ein wenig wie in einer alten Ehe. Wir sind jetzt schon so lange zusammen und haben dieses Kind namens "Under Skin" und kommen davon nicht mehr weg", sagt Jonas und alle anderen Bandmitglieder brechen im Gelächter aus. Was ein wenig negativ klingt, ist ein Ausdruck echter Freundschaft und Hingabe. Denn die Band trifft sich nun monatlich für mehrere Tage in der Heimat, um zusammen zu proben. Zwischendurch werden alle Absprachen per Chat oder Videotelefonie gelöst.

Diese Ausdauer und Hingabe wird belohnt. Denn die Band durfte schon einige Erfolge feiern. Zum einen haben sie bereits ein eigenes Album produziert: "Ambitious Future". Zum anderen haben sie den SWM-Talentverstärker, ebenfalls ein Musikwettbewerb, gewonnen. Und in diesem Jahr das Local-Heroes-Landesfinale. Nächster Schritt ist nun das Bundesfinale. "Es ist eine superkrasse Chance, die wir auch nutzen wollen. Local Heroes ist schon nochmal eine andere Stufe, weil es bundesweit ist. Und da freuen wir uns total drauf", sagt Pauline. "Wir hoffen natürlich auf mehr Reichweite, auch überregional. Jeder Musiker freut sich, wenn er mit seiner Musik mehr Menschen erreichen kann", fügt Moritz hinzu. Und für diese Chance lohnt es sich dann wohl auch, an einem Samstag um 8 Uhr rockigen Sound zum Besten zu geben.