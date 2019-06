"Gaunerzinken" im Landkreis Börde Lohnt ein Einbruch? Polizei warnt vor Kreidezeichen

Die Polizei warnt vor sogenannten "Gaunerzinken". Die Kreidezeichen, die meist an Zäunen, Hauswänden, Briefkästen und Toren angebracht werden, können der geheimen Verständigung unter Dieben dienen. "Sie geben unter anderem Auskunft darüber, ob sich ein Einbruch lohnt", so die Polizei. Am 5. Juni waren Kreidezeichen an Zäunen in dem Ort Klein Bartensleben im Landkreis Börde aufgetaucht. Zuvor sollen ein roter und ein silberfarbener Transporter durch den Ort gefahren sein.