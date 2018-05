Flechtingen in der Börde Mann in Angelteich ertrunken

In Flechtingen im Landkreis Börde ist am Mittwochmorgen ein Toter in einem Angelteich entdeckt worden. Der Betreiber vom "Angelparadies Zum Hoff" fand die Leiche eines 63 Jahre alten Mannes. Der Tote soll nach Angaben der Polizei aus Flechtingen stammen. "Es stellte sich heraus, dass es ein Angestellter des Betriebes war", sagte Anika Steidl von der Polizei Haldensleben. Er war zuletzt am Sonntag von dem Mann gesehen worden, der ihn nun fand.

Der Verstorbene war mit einem Boot auf den See hinaus gefahren. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss Erste Ermittlungen legen nahe, dass der Verstorbene mit einem Boot auf den See gefahren war und in Richtung der Felsen abtrieb. Eventuell versuchte der 63-Jährige zum Steg zu schwimmen. Doch laut Betreiber des Angelparadieses sei er kein guter Schwimmer gewesen.



Polizeikommissarin Anika Seidel sagt nach einem Gespräch mit dem Betreiber weiter: "Er vermutet, dass der Mann nicht von dem Felsen mit dem Boot weg kam, weil keine Ruder an dem Boot waren." Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, kann aber nicht ausschließen, dass der Ertrunkene zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war.

Schon am Dienstagabend hatte der Betreiber des Angelteichs bemerkt, dass am Steg ein Boot fehlte. Zu dem Zeitpunkt hatte er den jetzt Verstorbenen jedoch noch nicht vermisst. Am Mittwoch konnte die Feuerwehr nur noch die Leiche des 63-Jährigen bergen. Notärzte stellten den Tod fest.

In den Sommermonaten können Touristen hier baden, angeln und tauchen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss