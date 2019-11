Fragen und Antworten Die Todesfälle bei Hermes in Haldensleben

Über den weißen, pulverartigen Stoff, der bei den Ermittlungen gefunden worden war, wurde viel spekuliert. Die Feuerwehr hatte sehr kleine Mengen einer Substanz entdeckt, die in großen Mengen gefährlich sein könnte, so die Polizei am Tag nach den Todesfällen. Eine tödliche Dosis sei aber nicht erreicht worden. Der Sprecher des Polizeireviers Börde konkretisierte jetzt noch einmal die Angaben.



Bei der Überprüfung des Fahrzeuges habe ein Messegerät einen Gefahrenstoff angezeigt. Im vorliegenden Fall "lag eine geringfügige Übereinstimmung mit dem Stoff Natriumarsanilat vor", so der Sprecher. Dieser Stoff sei in seiner natürlichen Form weiß und kristallin. Die Wischprobe stamme von einer Sendung, die sich in dem Lieferfahrzeug befunden haben. Bei der Überprüfung der Sendungen und des Fahrzeuges seien jedoch keine derartigen Substanzen gefunden worden. Bei dem angezeigten Gefahrstoff müsse es sich daher um Spurenelemente gehandelt haben. "Eine Kontamination mit diesem Stoff konnte daher ausgeschlossen werden", sagte der Polizeisprecher.



Natriumarsanilat (engl. Sodium arsanilat) ist eine Arsenverbindung, die unter anderem in der Medizin und Veterinärmedizin eingesetzt wird.