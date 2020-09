Abschnitt Colbitz-Tangerhütte freigegeben A14 wächst weiter Richtung Ostsee

Zwischen Colbitz und Tangerhütte wird am Montag ein weiterer Abschnitt der A14 in Richtung Ostsee freigegeben. Zur einem Festakt am Morgen kamen unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU). Haseloff sagte vorab, dass die Nordverlängerung "das beste Konjunkturprogramm für den Norden Sachsen-Anhalts" sei. Die Freigabe mache bewusst, dass sich die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit eines Landes nach wie vor am Zustand und an der Modernität seiner Infrastruktur entscheide.