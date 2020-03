Großinvestition Baustart für Umgestaltung des Bahnhofs in Oschersleben

Das Gelände am Bahnhof in Oschersleben bekommt ein komplett neues Gesicht. Insgesamt 16 Millionen Euro fließen in die Sanierung des Bahnhofsgebäudes, eine Schwimmhalle, ein Jugendzentrum und einen Park. Die Arbeiten sind nun offiziell gestartet.