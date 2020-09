Mehr Grün gefordert Oschersleben geht gegen Schottergärten vor

Die "Schottersiedlung" am Stadtrand von Oschersleben. Vor vielen Hauseingängen sind Kies und Schotter zu finden. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Carsten Breier wohnt in Oschersleben am Stadtrand unweit des Seehäuser Wegs. Eine relativ neue Siedlung, die von Anwohnern der umliegenden Straßen auch gerne als "Schottersiedlung" bezeichnet wird. Auch Carsten Breier hat einen Vorgarten aus Schotter und Kies. Wenn es nach der Stadt geht, sollen diese Gärten aber schon bald der Vergangenheit angehören, erklärt Steffen Czerwienski, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt.

In Plänen zukünftiger Baugebiete solle klargestellt werden, dass die Flächen vor dem Haus gärtnerisch zu nutzen seien. Wenn die Maßnahmen keinen Erfolg haben, werde die Stadt explizit über eine Regelung zur Vorgartengestaltung nachdenken, meint der stellvertretende Bürgermeister. Schottergärten würden keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten – man brauche auch in Innenstädten eine Artenvielfalt von Insekten, Tieren und Pflanzen.

Von Grün zu Schotter – "weniger Aufwand"

Schotter im Vorgarten ist in den letzten Jahren immer weiter zum Trend geworden. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Dass diese Überlegungen generell da sind, kann ich schon verstehen", sagt Anwohner Carsten Breier. Er sei aber nicht dafür, dass so etwas auf den Weg gebracht werde. Jeder müsse selbst entscheiden können, was er mit seinem Vorgarten und seinem Grundstück mache, erklärt Breier. "Ich bin zwar nicht dafür, denke aber, dass die Stadt mit ihrem Vorhaben durchkommen wird", meint er. Änderungen in seinem eigenen Vorgarten schließt Breier aus. Für ihn sei der Hauptgrund für einen Schottergarten die einfachere Pflege gewesen.



Noch vor einem Jahr sah die Fläche vor dem Haus von Carsten Breier anders aus, berichtet er. Statt Schotter und Kies seien damals Erde, Büsche und Bäume in seinem Vorgarten zu finden gewesen. "Es ist jeden zweiten Tag Unkraut gewachsen und deswegen mussten wir dann auch jeden zweiten Abend ran. Man will ja auch, dass es optisch gut aussieht", meint Breier. Dieser Aufwand habe aber dazu geführt, dass bei ihm und seiner Lebensgefährtin schließlich die Entscheidung für Schotter und Kies vor dem Haus fiel.

Es ist weniger Aufwand und mit dem Schotter sieht es aus unserer Sicht besser aus. Carsten Beier aus Oschersleben

Grüner Fleck der "Schottersiedlung"

Tim Blume arbeitet gerne mit Pflanzen und Garten als auch im Vorgarten. Bildrechte: privat Ein paar Meter weiter ist Tim Blume zu Hause – und bei ihm ist der Name Programm. Auch er wohnt zwar in der sogenannten "Schottersiedlung", hat aber einen Vorgarten mit einer Vielfalt von Pflanzen. "Ein Vorgarten mit Pflanzen ist schön und hilft vor allem auch den Insekten", meint Blume. Für ihn sehen Vorgärten mit Erde und Pflanzen nicht nur optisch schöner aus, vielmehr macht es dem Oschersleber Spaß, dort auch zu arbeiten. "Schön wäre es schon, wenn etwas Rücksicht auf einen grünen Vorgarten genommen wird – aber man kann ja keinen dazu zwingen", meint Tim Blume, der seit etwa fünf Jahren in der "Schottersiedlung" lebt.



Weniger Aufwand und dafür Kies oder Schotter vor dem Haus – für Tim Blume ist dies keine Option. Auch sei die Siedlung erst in den letzten Jahren zu einer "Schottersiedlung" geworden. "Letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden – wir sind alle alt genug und es ist halt auch Geschmackssache", sagt Tim Blume.

Ein Schottergarten ist für mich optisch nicht schön. Der Vorgarten soll leben. Tim Blume aus Oschersleben

Oschersleben will Klimaschutz in den Fokus rücken

Das Thema Vorgärten ist für die Stadt Oschersleben gerade im Bezug auf Klimaschutz ein wichtiger Punkt. Der stellvertretende Bürgermeister Steffen Czerwienski meint, dass Schottergärten leblose Flächen sind – für Pflanzen und Tiere gleichermaßen. "Die Flächen heizen sich stärker auf als bepflanzte Flächen. Auch können Insekten, Pflanzen und Vögel solche Flächen nicht für sich nutzen", erklärt Czerwienski. Die Stadt möchte eine Artenvielfalt auch in den Vorgärten in Oschersleben sehen. Zudem sei auch die Wasserrückhaltung ein nicht zu unterschätzendes Thema.

Der stellvertretende Bürgermeister von Oschersleben, Steffen Czerwienski, hat selbst im Moment noch einen Schottergarten. Bildrechte: privat Ein generelles Verbot von Schottergärten sei in Deutschland aber ein schwieriges Thema, erklärt Czerwienski. In Oschersleben möchte die Stadt ihr Vorhaben deswegen durch verschiedene Satzungen regeln. Für ein Verbot sei die Landesregierung gefragt.

Man sieht sich langsam satt an dem Grau. Steffen Czerwienski, stellvertretender Bürgermeister von Oschersleben

Steffen Czerwienski hat selbst noch einen Schottergarten vor der Tür. Er erzählt, dass dieser schon beim Haus dabei gewesen sei. "Wir haben uns damals auch gefreut", meint Czerwienski. "Pflegearm und auf den ersten Blick immer ordentlich – bei zwei Kinder und berufstätigen Eltern ist das schon eine Erleichterung", sagt Czerwienski. Aber mit der Zeit bröckele die Wahrnehmung. Im Vorgarten müsse sich etwas ändern.

Land: Verbot nicht geplant

Wenn es ein Verbot für Schotter und Kies in Vorgärten geben sollte, muss dies durch den Landtag beschlossen werden. Bildrechte: MDR/Katharina Buchholz Sachsen-Anhalts Umweltministerium setzt sich für naturnahe und artenreiche Vorgärten ein. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ein gesetzliches Verbot von Vorgärten aus Kies und Schotter sei nicht geplant. Städte und Gemeinden könnten in ihren Bebauungsplänen aber Vorgaben zu den Vorgärten machen. Als erste Stadt in Deutschland hatte die Stadt Erlangen in Bayern Schottergärten verboten. Mittlerweile hat das Land Baden-Württemberg ebenfalls ein Verbot ausgesprochen. Auch andere Bundesländer, wie beispielsweise Thüringen, erwägen ein Verbot von Schottergärten.

Der schönste Vorgarten

Das Umweltministerium hat in diesem Jahr den Wettbewerb "Mut zum Grün – Rettet unsere Vorgärten" ausgerufen. Dazu gab es dem Sprecher zufolge mehr als 90 Einsendungen. Eine Bewertungskommission werde nun die Bewerber in Augenschein nehmen und die schönsten Vorgärten auszeichnen am 15. September auszeichnen.