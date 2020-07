Es hupt drei Mal. Dann setzt sich laut rauschend ein Laufband in Bewegung. Auf dem Band werden Pakete von einem Ende der Halle zum anderen transportiert. Arbeitet das Logistikzentrum etwa schon? Nein. Es ist der Probebetrieb. Bis die ersten Pakete wirklich gepackt werden, dauert es noch knapp drei Wochen. Und es muss noch eine Menge getan werden. "Wir testen momentan alle Abläufe in der Maschinerie. Wir haben eine große Sortieranlage, die wir gerade in Gang bringen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Bereich, in dem die Büros sein werden. Die Kantine muss noch eingerichtet werden. Aber das Herzstück ist schon da. Und wir warten jetzt darauf, dass die erste Ware ankommt und dass die Mitarbeiter kommen", sagt Amazon-Sprecher Stephan Eichenseher.

1.000 Mitarbeiter sollen es am Ende mal sein, die in Osterweddingen die Pakete packen. Mit 150 will Amazon in der ersten Woche anfangen. In der zweiten Woche sollen es schon 400 sein. Der Betrieb im Logistikzentrum wird so sukzessive bis zum Jahresende ausgebaut. Für die Jobs habe es allein aus der Region 2.500 Bewerbungen gegeben, erklärt Eichenseher. Der größte Teil der Mitarbeiter würden aus dem Landkreis Börde und Magdeburg kommen.