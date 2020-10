Darüber hat das Verwaltungsgericht in Magdeburg in dieser Woche gesprochen. Dabei wurde auch immer auf die Umstände hingewiesen: In nicht einmal zwei Jahren soll in Haldensleben ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Bei einem Urteil und anschließenden Klagen in höheren Instanzen sieht das Gericht das Problem, dass Blenkle nicht wieder als Bürgermeisterin arbeiten könnte.