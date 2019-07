Mit einem musikalischen Gewitter hatte das "Rock unter den Eichen"-Festival in Bertingen begonnen – und das kam an zwei Tagen von zwei Bühnen geschallt. Mit einem echten Gewitter und weiterhin musikalisch-harten Klängen endete das Spektakel, das über 2000 Metal-Fans in die Börde lockte, in der Nacht zu Sonntag wieder.