Rottmersleben im Landkreis Börde Scheune in Flammen: Polizist rettet verängstigte Mini-Schweine

In Rottmersleben im Landkreis Börde steht an Neujahr ein Scheunenkomplex lichterloh in Flammen. Als die Rettungskräfte eintreffen, rennen zwei Mini-Schweine panisch umher. Ein Polizist springt auf die Tiere und verhindert, dass sie in die Flammen rennen. Auch sonst wird niemand verletzt.