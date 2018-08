Egelner Mulde Erzieher nach Missbrauchsvorwurf in U-Haft

In einem Kindergarten im Salzlandkreis soll ein Erzieher Kinder sexuell missbraucht haben. Laut Polizei war der Mann am Freitag angezeigt und kurz danach festgenommen worden. Inzwischen sitze der Mann in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Magdeburg hat sich der 26-Jährige bereits zu den Vorwürfen geäußert. Genauere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen und den Schutz der Opfer nicht machen. Die betroffene Kita liegt in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde.