Zwei Schülerinnen haben am Mittwochmittag in Barleben im Landkreis Börde einen menschlichen Torso gefunden. Das hat ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Der Fundort liege nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem vor rund vier Wochen ein menschlicher Schädel gefunden worden war. Die Beamten können nicht ausschließen, dass Kopf und Torso zusammengehören. Eventuell hätten Tiere den Kopf weitergeschleppt, so der Polizeisprecher. Die Umgebung werde abgesucht.