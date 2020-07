Bereits im vergangenen Jahr hatten Bürgermeister Kai Bögelsack und der Gemeinderat die Namensänderung der Sporthalle beschlossen, um das Wirken Gerhard Reimanns in Völpke zu ehren. Denn im Ort gibt es kaum etwas, was mit Sport und nicht mit Reimann zu tun hat. So auch die Sporthalle, deren Taufpate er nun ist.

Gerhard Reimann steht vor der nach ihm benannten Sporthalle in Völpke. Bildrechte: MDR/Finn Schröder

Der 92 Jahre alte Reimann hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Als angehender Sportlehrer stand er nach seinem Studium in Leipzig vor der Frage, in welchen Ort es denn für ihn im Kreis Oschersleben gehen soll – Gröningen oder Völpke? Reimann hatte da schon bestimmte Kriterien: "Gröningen war mir durch Fußball bekannt, da wollte ich nicht hin." Denn seine Begeisterung galt eher dem Turnen. Also radelte er nach Völpke. Dort angekommen, musste er sich erstmal mit den schwierigen Bedingungen arrangieren. Denn die Schule war zwar groß, aber Räumlichkeiten für guten und effektiven Sportunterricht rar gesät. "Die Sportanlagen waren ganz schlecht – es war keine Sporthalle, sondern nur ein Sportplatz da." Doch gerade das zog Gerhard Reimann nach Völpke.



Denn er hatte Lust, etwas aufzubauen.



"Da hab' ich gesagt: das ist ne Perspektive, die Möglichkeit nutzt du und gehst nach Völpke. Und die Freude, mal was aufzubauen, war in dem Moment gegeben." So ging es mit der Leichtathletik-Anlage los – vier Weitsprung-Gruben, zwei Hochsprung-Gruben, zwei Kugelstoßanlagen und eine Hindernisbahn. Ganz ohne Hindernisse lief Reimanns Anfangszeit in Völpke aber auch nicht. "Sie haben mich als Feldwebel bezeichnet, weil ich auf dem Sportplatz sehr laut sprechen musste." Aber auch hier wusste Reimann anzupacken. Bei einer Eltern-Beiratssitzung stellte er mit den Schülern ein Turnprogramm auf die Beine – und der Feldwebel war weg.



Viel Zeit und Arbeit kostete ihn der Bau einer Sporthalle. Bis zur Fertigstellung dauerte es zehn Jahre, da Patenbetriebe gefunden werden mussten. Das Fundament legte Reimann auch zusammen mit seinen Schülern in Eigenregie – oft musste auch nach Feierabend noch gebuckelt werden.