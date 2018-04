Neuer Landrat in der Börde: Martin Stichnoth.

Neuer Landrat in der Börde: Martin Stichnoth.

Neuer Landrat in der Börde: Martin Stichnoth. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Stichwahl im Landkreis Börde Martin Stichnoth ist neuer Landrat

Hauptinhalt

Der CDU-Kandidat Martin Stichnoth ist neuer Landrat im Landkreis Börde. Er setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen die SPD-Kontrahentin Vinny Zielske durch. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 18 Prozent. Die CDU hatte bereits vorab das Kommunalwahlrecht in Sachsen-Anhalt kritisiert und erneut die Abschaffung von Stichwahlen gefordert.