MDR SACHSEN-ANHALT: Finden Sie, dass das Problem in Bahrendorf verlagert wird?

Krysztof Blau: Ich finde es grundsätzlich sehr traurig, dass sich die Situation so entwickelt hat und dass man keinen Konsens gefunden hat. Aus meiner Erfahrung ist der Dialog der entscheidende Faktor. Man sollte mit den Menschen reden und vor allen Dingen sollte man Menschen einbinden, die den Kulturkreis beziehungsweise die Sprache kennen, um eine Moderation auf Augenhöhe zu ermöglichen.

Unabhängig von der Kultur, ist es nicht immer so einfach einen Dolmetscher zu finden – ist das Land da vielleicht mehr in der Pflicht?

Aus meiner Erfahrung ist das Engagieren eines Dolmetschers nicht das Problem. Wir haben ja Agenturen, die alle Sprachen der Welt bedienen. Man muss nur diese Sensibilität haben, dass, wenn ich meine Botschaft überbringen will, ich ein Interesse daran haben muss, möglichst verständlich zu übersetzen. Es liegt in unserem eigenen Interesse, die Botschaft so zu vermitteln, dass die andere Person sie auch versteht.

Es gibt Situationen, in denen sich Menschen nicht gemeinsam an einen Tisch setzen wollen, weil vielleicht vorher schon zu viel passiert ist. Was gibt es dann noch für Möglichkeiten?

Es gibt Mediation. Das ist zwar ein neumodisches Wort, aber das hilft. Es gibt Migrantenorganisationen, die sich in Magdeburg und auch in Sachsen-Anhalt gegründet haben mit dem Ziel, zwischen neu dazugekommenen Menschen und Menschen, die schon hier leben, zu vermitteln. Das sind die Brückenbauer.

Deshalb sollte man überlegen, inwieweit man solche Organisationen in Integrationsprozesse einbindet. Ob in einer Großstadt oder im ländlichen Raum – unsere Erfahrungen zeigen, dass es notwendig ist, mit Menschen, die hier schon leben, diesen Erfahrungsaustausch auch weiter zu gehen.

Vielleicht sollte man die Probleme von Anfang an gar nicht erst entstehen lassen. Solche Konflikte entstehen, das sind ja Prozesse. Integration geschieht nicht über Nacht. Wir brauchen wirklich Ausdauer und viele Jahre, um zueinander zu finden. Das ist eine wechselseitige Anpassung, Verständigung und auch Wertschätzung, die man da aufbaut. Deshalb sollte man auch versuchen, sich möglichst zeitnah, wenn man merkt, dass irgendetwas nicht funktioniert, Gedanken machen, wie man hier moderieren kann.

Diese Probleme gibt es nicht nur in Bahrendorf, sondern beispielsweise auch in Magdeburg-Neustadt. Da gab es auch Verständigungsprobleme. Wie sieht es dort jetzt aus?

Läuft es zwischen Menschen verschiedener Kulturen in der Neuen Neustadt jetzt besser?