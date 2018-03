Oebisfelde Taxifahrer bewahrt Rentner vor Enkeltrick

Für Robert Damm ist es ein ganz normaler Auftrag: Er soll einen Fahrgast in Oebisfelde zur Bank bringen. Als Taxifahrer gehört es zu seinen alltäglichen Aufgaben. Besonders ältere Menschen fahren häufiger mit dem Taxi, um ihre Besorgungen zu erledigen. Dass er an diesem Tag einen Menschen vor Betrug rettet, ahnt er noch nicht.

Damm holt seinen Fahrgast ab, einen 92-jährigen Rentner. Schon bald merkt er, dass etwas nicht stimmt: "Der Herr hat etwas nervös gewirkt". Der Fahrgast wollte kurzfristig und schnell zur Bank. Das habe den Taxifahrer stutzig gemacht, denn "ältere Menschen sind eigentlich durchstrukturiert, sie machen das in der Regel am Vormittag in Ruhe". Da habe er Zweifel bekommen, ob etwas nicht stimme.