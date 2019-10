Beim Versanddienstleister Hermes in Haldensleben hat es zwei rätselhafte Todesfälle gegeben. Polizei und Feuerwehr sind derzeit mit Spezialkräften vor Ort. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt hat, ist am Dienstagnachmittag ein Hermes-Fahrer leblos in seinem Zustellfahrzeug entdeckt worden. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass es bereits in der Nacht zuvor einen Todesfall und am Dienstagvormittag eine Schwerverletzte in dem Hermes-Versandzentrum in Haldensleben gegeben hatte. Ein Zusammenhang ist nach Angaben einer Polizeisprecherin wahrscheinlich. Ob etwa giftige Gase für den Tod verantwortlich waren, ist noch unklar. Für die beiden Toten wurde demnach eine Obduktion angeordnet. Am Abend war die Hermes-Niederlassung weiträumig abgesperrt. Weitere Informationen lagen zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 21:30 Uhr) noch nicht vor.