Landkreis Börde Frau fährt gegen Unterführung vom Mittellandkanal

Bei einem Unfall auf der früheren Bundesstraße 189 im Landkreis Börde ist am Montag eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war die 74-Jährige am Morgen an der Unterführung des Mittellandkanals bei Elbeu nach links von der Straße abgekommen und gegen die Mauer der Unterführung geprallt. Warum, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Frau sei aus Barleben auf dem Weg in Richtung Wolmirstedt gewesen.