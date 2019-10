Sepzialisten der Feuerwehr haben das Gelände auf giftige Stoffe untersucht. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Am Dienstag waren zwei Mitarbeiter des Hermes-Verteilzentrums in Haldensleben gestorben. Ein 58-jähriger Mann war am Dienstagmorgen kurz vor 1 Uhr auf dem Gelände zusammengebrochen. Ein zweiter Mann, ein 45-Jähriger, war am Nachmittag gegen 16 Uhr tot am Steuer seines Zustellfahrzeugs gefunden worden.



Außerdem ist am Dienstagvormittag ein weiterer Hermes-Mitarbeiter, ein 42-Jähriger, plötzlich erkrankt.



Die Polizei sperrte das Hermes-Gelände ab, der Betrieb vorläufig still gelegt. Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt.