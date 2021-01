1. Juni 2011: Die Deutsche Bahn erklärt das automatische Bremssystem für die Strecke bei Hordorf für einsatzbereit. Diese so genannte Punktförmige Zugbeeinflussung PZB (im Bild das am Gleis liegende Notbremssystem) kam vier Monate nach dem Unglück. Mithilfe von PZB-Technik können Züge auf der Strecke automatisch gestoppt werden, falls Haltesignale überfahren werden. Teile der rund 60 Kilometer langen Strecke zwischen Magdeburg und Halberstadt waren bereits mit dieser Technik ausgestattet worden, darunter die Betriebsstellen Groß Quenstedt und Blumenberg. An beiden Bahnhöfen hatte es in der Vergangenheit alarmierende Zwischenfälle gegeben. Einmal wegen einer Signalstörung, einmal, weil ein Signal überfahren worden war. Bildrechte: MDR/Pelikan