Kommunalpolitik CDU Eilsleben beendet Zusammenarbeit mit der AfD

In Eilsleben im Landkreis Börde hat die CDU mit einem AfD-Mitglied zusammengearbeitet. Offiziell gilt in der CDU ein bundesweites Verbot von Kooperationen mit der AfD. Die Zusammenarbeit in Eilsleben ist am Mittwoch beendet worden.