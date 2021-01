Der Ärztliche Direktor Hans-Jochen Heinze (rechts, hier mit Ministerpräsident Haseloff) soll einen guten Kontakt in die Politik aufgebaut haben Bildrechte: dpa

So begannen am 26. Oktober 2020 die Bauarbeiten für einen Container-Neubau mit 99 Betten Kapazität auf dem Campus. Dieser soll dem Klinikum Luft verschaffen für noch größere Vorhaben. Vom Beginn von nicht weniger als dem "Neubau der Unimedizin" sprach der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Hans-Jochen Heinze, an diesem Tag. Heinze – deutschlandweit anerkannter Neurologe und ehemals jahrelanger Direktor der Klinik für Neurologie – will so in "zehn bis 15 Jahren" die "bestmögliche Universitätsmedizin" in Magdeburg anbieten können.