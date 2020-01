In vorhergehenden Plänen sollte die Schönebecker Straße, die Hauptverkehrsachse in Buckau, von April bis Jahresende voll gesperrt werden. Der jetzige Plan sieht eine kürzere Vollsperrung vor, von Ende Juni bis Ende Dezember 2020. In dem Zeitraum dürfen in der Schönebecker Straße keine Autos fahren. Der Grund: Die Straßenbahn fahre dort dann nur auf einem Gleis, in beide Richtungen, sagt MVB-Geschäftsführerin Birgit Müster-Rendel. Für zusätzliche Verkehrsteilnehmer wie Autofahrer wäre es zu gefährlich. Für Fußgänger und Radfahrer ist die Straße nicht gesperrt.