Burg "Viele wollen Kohl-Platz nicht"

In Burg sind am Montag mehr als 3.000 Unterschriften an Stadt-Wahlleiter Bernhard Ruth übergeben worden. Mit diesen protestieren die Menschen gegen die Umbenennung des Platzes vor dem Landratamt in "Helmut-Kohl-Platz." Die Initiatoren wollen einen Stadtratsbeschluss zur Bennenung des Platzes nicht hinnehmen – und bekommen dafür offenbar viel Zustimmung.