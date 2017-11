Krise überwunden Neuer Investor bei FAM

Ein Schaufelrad-Bagger der FAM in einem chilenischen Kupfertagebau Bildrechte: FAM

Im Fokus stehe neben der wirtschaftlichen Konsolidierung nun die Entwicklung neuer, innovativer Produkte, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. Dank steigender Rohstoffpreise am Weltmarkt rechne man bereits Ende 2017 mit Neubestellungen von Großanlagen, die bereits 2018 zur Vollauslastung des Werkes in Magdeburg führen könnten.



Für FAM geht damit eine schwierige Phase zu Ende. 2015 und 2016 waren die Aufträge zurückgegangen. Das Unternehmen selbst nennt als Gründe die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland, den Krieg in der Ukraine, Schwierigkeiten bei der Ölsand-Förderung in Kanada und insbesondere die gesunkenen Rohstoffpreise, die beispielsweise in Chile zu diversen Stilllegungen von Kupferminen geführt hätten.