Starker Regen und Sturm Flusspegel steigen in Harz und Börde weiter an

Die Wasserstände an Flüssen im Harz und in der Börde sind in der Nacht zum Donnerstag weiter angestiegen. Starkregen sorgte zudem für Aquaplaning. Für Anwohner besteht derzeit aber keine Gefahr. Das Sturmtief "Burglind" hat in Sachsen-Anhalt bisher keine Schäden verursacht.