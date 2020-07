Am vorletzten Tag der Olympischen Spiele 1936 in Berlin wurden weitere Strecken freigegeben:

Jedoch wurde durch die verschiedenen politischen Verhältnisse über mehrere Jahrzehnte ein stetiger Aus- sowie Weiterbau der Fernstraßen in West-Ost-Richtung in der DDR größtenteils behindert. Dies war sehr zum Nachteil der Infrastruktur in den ostdeutschen Bundesländern – bis zur Sanierung in den 1990er Jahren, so das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen in einer Dokumentation im Rahmen der Expo Hannover aus dem Jahr 2000 über den Ausbau der A2.