Frage der Wirtschaftlichkeit Streit um Finanzierung der Unikliniken in Halle und Magdeburg

Sachsen-Anhalt hat zwar nur etwa 2,2 Millionen Einwohner, leistet sich aber zwei Unikliniken. Das vergleichbar große Thüringen hat nur eine Uniklinik. Die Doppelausstattung ist aber politisch gewollt: Zuletzt hatte sich das Land Sachsen-Anhalt 2013 zu zwei Standorten für Unimedizin bekannt. Durch strikte Sparpläne des Landes stand die Medizinische Fakultät in Halle vor dem Aus. Gegen die Mittelkürzungen hatten Tausende demonstriert. Außerdem legte die Unimedizin Halle ein Konzept mit Sparmaßnahmen bis 2025 vor. Der Protest zeigte Wirkung: Die geplanten Einsparungen in der Hochschulfinanzierung waren für den Haushaltsplan 2014 letztlich vom Tisch. Das Fortbestehen beider Kliniken war gesichert.



2016 hält die Landesregierung im Koalitionsvertrag fest, dass sie sowohl die Unikliniken in Halle als auch in Magdeburg weiterentwickeln will. Allerdings protestieren Studierende und Mitarbeiter beider Medizinischer Fakultäten noch im gleichen Jahr vor dem Landtag und fordern mehr Geld. Insgesamt beklagten sie bereits zu dem Zeitpunkt einen Investitionsstau von rund 60 Millionen Euro.