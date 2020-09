Über die Entscheidung, doch Architektur statt Kunst zu studieren, ist der 42-Jährige heute sehr froh. Im Studium hatte er dann auch erste Berührungspunkte mit 3D-Visualisierungen. "Von Fußballstadien bis Kirchen – eigentlich haben wir alles in 3D visualisiert, was man sich vorstellen kann." Für ihn sei dies aber nur der Anfang gewesen. Schnell habe er überlegt, was man noch alles daraus machen kann. Und so kam er dann eines Tages zu dem Entschluss: "Mit 3D kann ich doch auch Bilder malen."

Das Lichterfest in Berlin zieht jährlich Tausende auf die Straßen. Bildrechte: MDR/André Plaul

Er probierte sich aus und schnell habe sich gezeigt, dass diese Art der Visualisierung gut bei den Leuten ankomme, berichtet Haberkorn. Und so zog es ihn nach Berlin, wo er in weitaus größeren Dimensionen mit Licht gestalten konnte: ob am Brandenburger Tor, an der Siegessäule oder auf dem Leipziger Platz. Markante Orte in Berlin wurden von Haberkorn und dem Projekt "Berlin leuchtet" mit 3D-Visualisierungen bestückt.



Schnell habe er daraus auch ein eigenes Projekt für sich gesehen. "Ich habe mir gedacht: Eigentlich brauchen wir sowas auch in Sachsen-Anhalt – eben in Magdeburg." Warum nicht der Dom? Nun kam, neben seiner Verbundenheit zur Landeshauptstadt, ein neues Argument aus Sicht eines berufserfahrenen 3D-Künstlers hinzu: die Größe der Fläche. Denn: Je größer die Fläche, desto mehr Möglichkeiten gibt es, diese zu gestalten.