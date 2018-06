Jan Bühmann betreibt ein Café (Il Capitello) am Magdeburger Domplatz. Er findet es schade, wenn im Mai der Aufbau für das Domplatz Open Air startet und sich keine Familien mehr an den Wasserspielen auf dem Platz tummeln. "Der ganze Charme geht mit einem Mal verloren." Außerdem leidet Bühmann während des Musicals unter Einsatzbußen: "An dem Tag, an dem der Domplatz beginnt, den Charme einer aufgehübschten Baustelle zu entwickeln, gehen die Umsätze einfach nach unten, weil die Gäste mit dem verständlichen Argument weg bleiben, dass sie während ihrer Mittagspause nicht auf Bauzäune blicken wollen."

Umfrage soll Klarheit bringen

Arno Frommhagen, Sprecher der IG Innenstadt, bestätigt, dass sich mittlerweile schon mehrere Gastronomen und Einzelhändler um den Domplatz herum mit Kritik an die IG gewandt hätten. Allerdings gebe es sicher auch Anrainer, die den Effekt des Musicals positiv bewerten. Es soll daher eine Mitgliederbefragung geben, die das Stimmungsbild widerspiegelt. Nach Einschätzung von Frommhagen sind die Musical-Vorstellungen erfolgreich und wichtig für Magdeburg, allerdings müsse ein Kompromiss her – zum Beispiel, in dem die Auf- und Abbauzeiten für das Musical, die derzeit mehrere Wochen betragen, deutlich verkürzt werden. Eine andere Möglichkeit sei ein alternativer Standort, zum Beispiel auf der ostelbischen Seite im Stadtpark.

Beliebt beim Publikum

Das Magdeburger Theater verweist auf den großen Erfolg. Im letzten Jahr besuchten nach Angaben von Intendantin Karen Stone rund 22.000 Menschen das Domplatz Open Air. "Wir müssen uns überlegen, wie viele Menschen von außerhalb kommen, gerade um dieses Musical zu sehen. Sie sehen nicht den Boden, aber den Dom, die Gebäude, sie genießen die Innenstadt von Magdeburg."

Das Domplatz Open Air ist beim Publikum beliebt und zieht jährlich tausende Besucher an. (Archiv) Bildrechte: Theater Magdeburg/Andreas Lander Jeder zusätzliche Gast sei ein Gewinn für Magdeburg, sagt auch Sandra Yvonne Stieger, Geschäftsführerin der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH. "Insofern profitiert Magdeburg von jeder einzelnen Veranstaltung, auch vom Domplatz Open Air". Wie viele Gäste mehr dadurch nach Magdeburg kommen, ließe sich zwar nicht sagen. Aber Stieger geht davon aus, dass es ein nicht unerheblicher Teil ist.



Inwiefern Magdeburg von solchen Gästen profitiert, zeigt eine allgemeine Befragung von 2016. Demnach gibt jeder Übernachtungsgast pro Tag durchschnittlich 112,28 Euro in Magdeburg aus. Stieger räumt jedoch ein, dass die Veranstaltung auch Einschränkungen bedeute. Vor allem für Stadtführer und Familien sei es ärgerlich, wenn sie die Wasserspiele nicht zeigen und erleben können. Ein Kompromiss könnte in Zukunft sein, das Domplatz Open Air nur alle zwei Jahre oder an wechselnden Spielorten stattfinden zu lassen.

Miteinander ins Gespräch kommen

Jan Bühmann lebt vor allem von den Menschen, die am Domplatz arbeiten und ihre Mittagspause in seinem Café verbringen. Von den Gästen, die wegen des Musicals nach Magdeburg kommen, profitiert er nach eigenen Angaben nicht. Viele reisen seiner Erfahrung nach kurz vor der Vorstellung mit Bussen an und gehen dann direkt ins Musical. Wenn er in den Abendstunden öffnen wollte, müsste er außerdem zusätzliches Personal einstellen. Das lohne sich nur, wenn er Teile des Domplatzes für seine Außengastronomie nutzen könne. Bühmann stört sich nicht an gelegentlichen Großveranstaltungen, stellt sich für den Domplatz insgesamt aber eine ruhigere Nutzung vor, zum Beispiel Boulebahnen, Großfeldschach, einen Pavillon im Bruno-Taut-Stil und viele Sitzgelegenheiten. Er möchte gemeinsam mit der IG Innenstadt mit Stadt und Theater ins Gespräch kommen und nach dem Sommer möglicherweise auch eine Unterschriften-Petition starten.