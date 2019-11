In Calbe (Saale) stand am Donnerstagabend diese leerstehende Schule in Flammen. Warum, ist noch unklar.

In Calbe (Saale) stand am Donnerstagabend diese leerstehende Schule in Flammen. Warum, ist noch unklar. Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich

Gleich drei Mal mussten Feuerwehren in der Nacht zu Freitag in Magdeburg und Umgebung ausrücken. Das berichten Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT. Gegen 20:30 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr in Calbe (Saale) demnach zum Brand einer ehemaligen Schule im Stadtkern gerufen. Sie stand komplett in Flammen. Kinder hatten das Feuer offenbar während ihrer Halloween-Tour bemerkt.