An Autos schrauben – das ist Julian Stephans Ding. Schon als Kind hat er davon geträumt, Mechatroniker zu werden. Mit 16 klappte es mit einer Lehrstelle in Schönebeck. Doch dann kam Silvester 2016, und mit dem Traum wäre es fast vorbei gewesen. Julian feierte den Jahreswechsel mit Freunden. Vorher hatten sie noch Böller besorgt. Böller, die richtig schön laut knallten – aus Tschechien. Gegen Mitternacht hantierten die Teenager mit den Knallern, und dann passierte es.

"Der Böller ist sofort nach dem Zünden explodiert", erinnert sich Julian. "Wir waren alle erschrocken, sind rein und haben den Rettungsdienst gerufen." Julians Hand war ein blutiges Etwas, schmerzte trotz des Schocks. Mit Blaulicht und Martinshorn ging es in die Notaufnahme des Universitätsklinikums in Magdeburg, wo das Handzentrum über den Zugang informiert wurde.



Dort bereitete sich Oberarzt Armin Kraus auf eine Operation vor. Nach dem Röntgen stand fest: Julians Hand war nicht nur oberflächlich verletzt. Auch die Knochen hatten etwas abbekommen und natürlich die Gefäße. Im OP säuberte Dr. Armin Kraus die Wunde. Unter dem Röntgengerät trieb er einen Draht in den Zeigefinger, um den Knochen zu stabilisieren. Zwei Stunden dauerte das.

So ein Unglück ist kein Einzelfall

Inzwischen kann Julian wieder arbeiten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Solche Verletzungen haben wir immer wieder", resümiert der Oberarzt, der auch in diesem Jahr Dienst in der Plastischen, Ästhetischen- und Handchirurgie hat. "Illegale Böller verursachen schwere Sprengverletzungen – kombiniert aus Verbrennungen, Druckverletzungen und großflächigen Gewebezerstörungen. Nicht immer können wir Finger oder Hand retten."



Als Julian im Krankenhaus wieder aufwachte, die rechte Hand in einem dicken Verband, da war nicht klar, ob er jemals in seinem Traumberuf als Mechatroniker arbeiten würde. "Wenn man dann so im Krankenhaus liegt und die ganze Hand komplett verbunden ist, wird einem klar, dass es einem das ganze Leben versauen kann", erzählt er.

Meine ganze Hand hätte weg sein können. Julian Stephan über sein Böller-Unglück

Noch immer in Behandlung

Dreieinhalb Monate lang war Julian krankgeschrieben, immer wieder musste er nach Magdeburg zur Behandlung, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Die Lehrstelle war futsch, Julians Traum zerplatzte wie eine Seifenblase. Er suchte nach einem neuen Betrieb, fand einen, absolvierte ein Praktikum. Und verletzte sich den Finger, dessen letztes Glied ohnehin steif geblieben ist nach dem Böllerunfall.

Für Betriebsleiter Mandrin Krietsch nicht gerade eine Empfehlung, doch er gab dem Jugendlichen eine zweite Chance in seinem Autohaus. Dort werden auch LKW repariert, wo Julian trotz seines Handicaps gute Chancen hat, als Mechatroniker seinen Berufswunsch realisieren zu können. Im Sommer hat er in dem Schönebecker Autohaus zum zweiten Mal eine Ausbildung zum Mechatroniker begonnen. Dass ihm diese Arbeit Spaß macht, sieht man ihm an. Er will seine Chance nutzen.

Aus der Sache gelernt

Silvester in diesem Jahr? Es wird garantiert knallerfrei. "Ich mache mit meiner Freundin einen Filmabend", verrät Julian. Auch seine Freunde werden wohl die Finger von Knallern lassen. Was Julian im vorigen Jahr passiert ist, war auch für sie ein heilsamer Schock.

