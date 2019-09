Einen Monat nach Eröffnung Höchstes Glück trotz Parkplatznot

"Ich find's fantastisch", "Bei dem Wetter, ist schon geil" – Am Wochenende liefen wieder hunderte Besucher über die Seilhängebrücke im Harz und waren begeistert. 483 Meter lang, davon 458 Meter frei hängend, das ist Weltrekord. Die Brücke schwankt allerdings selbst bei bestem Wetter und so waren auch Stimmen wie die einer Frau zu hören, die sich am Geländer festklammerte und ihrem Mann zurief: "Holger, hör auf zu wackeln!"

Seit gut einem Monat ist die Hängebrücke offen und zieht Besucher in Scharen an – ob nun aus Hamburg, Dresden, Bonn oder auch aus Dänemark, der Schweiz und Holland. Die Betreiber Maik Berke und sein Bruder Stefan von "Harzdrenalin" sind entsprechend zufrieden, ihre Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt. "Aber dass teilweise so viele Menschen zu uns kommen, das haben wir nicht geahnt", sagte Maik Berke MDR SACHSEN-ANHALT. Genaue Zahlen will er nicht nennen, einige Tausend hätten sich aber schon über den fast 100 Meter tiefen Abgrund gewagt.

Doch mit den Besuchern kommt auch ein Problem – und zwar ein Parkproblem. Die 385 Parkplätze reichen bei weitem nicht aus, Autos parken über hunderte Meter den Straßenrand der Landstraße zu. Leute, die zur Hängebrücke wollen, laufen auf der Fahrbahn. Dazu staut sich der Verkehr, weil zur Stoßzeit zwischen 11 und 15 Uhr niemand weiß, wo er parken kann.



Die Polizei spricht von einer angespannten Verkehrssituation. Seit Pfingsten verteilte sie etwa 250 Strafzettel. Die Rettungswege seien nicht frei und besonders Familien mit Kindern, die auf der Straße laufen, müssten ausreichend geschützt werden. "Gerade Kinder sind hier stark gefährdet. Für uns als Polizei gilt es, solche Gefahren auszuschließen bzw. Unfälle zu verhindern", sagte Ute Brachmann vom Polizeirevier Harz. Die Knöllchen hinter den Scheibenwischern sollen zudem eine abschreckende Wirkung für die nächsten potentiellen Falschparker haben.

Selbst ein Reisebus steht am Wochenende im absoluten Halteverbot. Busfahrer Christian ist das gewohnt: "Seit es die Hängebrücke gibt, ist es extrem. Sonst hat man immer mal einen Platz gefunden." Er lädt seine Fahrgäste jetzt immer direkt auf der Straße am Haupt-Parkplatz aus und verursacht damit Stau. Doch anders geht es nicht. "Wir müssen dann wieder zurückfahren, vier oder fünf Kilometer, dann drehen, dass wir wieder in die richtige Richtung stehen, um unsere Fahrgäste später abzuholen."

Ein Mann, der sein Auto im Parkverbot abgestellt hatte, bemerkt das gar nicht, weil hunderte andere auch so parken. "Oh hier ist Parkverbot? Na dann ist es katastrophal, dann muss ich hoffentlich nicht zahlen." Das muss laut Polizei tatsächlich nicht sein: "Die vorhandenen Parkplätze waren teilweise nicht ausgelastet", sagte Ute Brachmann vom Polizeirevier Harz. Der kostenpflichtige Platz genau am Infopunkt von "Harzdrenalin" mit 135 Plätzen ist zwar schnell voll. Ein zweiter Parkplatz mit 250 Stellflächen, dafür längerem Fußweg zur Brücke, sei selten komplett belegt. Dabei gibt es laut Maik Berke von "Harzdrenalin" sogar einen Shuttlebus.

Die Besucher schreckt das alles nicht. Sie stehen im Stau, stehen an den Kassen für Tickets zur Hängebrücke Schlange, stehen dann wieder an, weil nur 210 Menschen gleichzeitig auf die Hängebrücke dürfen. Der Blick und das Erlebnis, auf der schwankenden Brücke zu stehen, entschädigen sie für alles. Und manche entschädigt auch das Adrenalin – denn von der Hängebrücke kann man gesichert 75 Meter in die Tiefe springen.

Nic aus Wasserleben im Harz wagte einen solchen Pendelsprung. Am Wochenende feierte er seinen Junggesellenabschied. Das Geschenk seiner etwas schadenfrohen Freunde: Der Sprung von der Brücke. "Man verliert den Boden unter den Füßen, so kommt es einem vor. Man versucht im ersten Moment sich noch irgendwo festzuhalten, aber das funktioniert nicht". Das Fazit des Bräutigams: Er würde es auf jeden Fall wieder machen.

Obwohl die Brücke erst einen Monat geöffnet ist, wollen die Betreiber von "Harzdrenalin" noch mehr Adrenalin in den Harz bringen: Für 2019, sagt Maik Berke, sei das nächste Projekt geplant. Was das sein wird, verrät er noch nicht. Nur: "Wir werden unserem Motto treu bleiben." Und auch die Parkplatzsituation wird sich etwas entspannen: Der Haupt-Parkplatz soll um 240 Plätze erweitert werden. Allerdings laufen die Planungen dafür schon mehrere Jahre. "Alle Mühlen mahlen, aber in ihrer Geschwindigkeit", so Maik Berke. An einen Baubeginn noch in diesem Jahr wäre eher nicht zu denken.

