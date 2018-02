Magdeburg Mehrere Einbrüche am Wochenende

Zwei Einfamilienhäuser wurden im Stadtteil Leipziger Straße aufgebrochen, vier in Ottersleben, eines in Neustädter Feld und zwei in Eichenweiler. In den meisten Fällen wurden Fenster aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen, so die Polizei. In einem Fall haben die Täter eine Kellertür aufgebrochen. In zwei weiteren Fällen schafften es die Tätern allerdings nicht, ins Haus zu gelangen.