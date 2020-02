Frank-Ulrich Wiener Bildrechte: MDR/Christian Uhlisch

Fazit-Gespräch nach der ersten Streikwoche mit Frank-Ulrich Wiener vom 31.01.2020



Herr Wiener, wie sieht Ihr Fazit nach der ersten Streikwoche aus?



Das sieht so aus, dass wir es in der Woche schaffen konnte, die komplette Notfallversorgung für die Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Sämtliche Notaufnahmen in allen Häusern waren komplett Einsatzbereit. Die Streiksituation als solches führt natürlich zu organisatorischen Schwierigkeiten, die eine große Herausforderung im Haus darstellen. Die haben wir aber bisher gut gemeistert.



Sie sprechen die Notfallversorgung an. Das kann ja keine Lösung für eine längere Zeit sein. Wie geht es mit den Diensten in den Kliniken jetzt weiter?



Nein natürlich nicht. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir mit den Mitarbeitenden und dort stellvertretend mit den Betriebsräten ins Gespräch kommen. Ich habe erneut Terminvorschläge versendet. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir nächste Woche einen Schritt weiterkommen, indem wir die Gespräche mit den Mitarbeitenden dazu aufnehmen.



Wann rechnen Sie mit einer normalen Besetzung?



Ich gehe davon aus, dass wenn wir mit unser Mitarbeitenden und den Betriebsräten am Donnerstag oder Freitag die Gespräche geführt haben – dass wir dann relativ kurzfristig in den normalen Betrieb kommen.



Wie sah es mit OP-Ausfällen in dieser Woche aus?



Die Zahlen stehen noch nicht endgültig fest. Es ist in der Größenordnung von drei bis vier Operationen die verschoben wurden sind am Tag, pro Standort. Das passierte in Abstimmung mit den Ärzten und Patienten. Wir gehen davon aus, dass wir diese Termine in Kürze nachholen.



Was für Eingriffe wurden durchgeführt und welche nicht?



Generell sind sämtliche Eingriffe im Rahmen der Notfallversorgung problemlos durchgeführt wurden. Es sind keine Operationen durchgeführt wurden, für die es keine medizinische Notfallindikation gab.



Wie sieht die aktuelle Gesprächsbereitschaft bei Ihnen mit Ver.di aus?



Wir werden zunächst mit den Betriebsräten und den Mitarbeitenden über die Thematik sprechen. Die Termine dafür stehen am kommenden Donnerstag oder Freitag. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen durch die Betriebsräte.



Wie sieht eine mögliche Lösung, wie Sie sie ohne Ver.di wollen, für die Mitarbeiter konkret aus?



Wir werden nochmal über das Thema Zukunftspaket sprechen. Dieses ist bereits letztes Jahr entworfen wurden. Wir können uns durchaus vorstellen, nochmal die Meinung der Mitarbeiter zu diesem Zukunftspaket abzuholen und festzustellen, ob es da möglicherweise anpassungsbedarf gibt.