Naturschauspiel Eisschollen auf der Elbe

Seltenes Naturschauspiel: Riesige Eisschollen treiben auf der Elbe am Magdeburger Dom vorbei. Die Fähren in Aken, Elster, Prettin, Wartenburg und Pretzsch haben deshalb am Donnerstag ihren Betrieb eingestellt. Auch die Coswiger Elbfähre, die ab Donnerstag planmäßig ihren Saisonbetrieb aufnehmen sollte, bleibt bis auf weiteres am Ufer.

Die niedrigen Temperaturen in den vergangenen Tagen haben die Eisschollen entstehen lassen. Am kältesten war es auf dem Brocken. Dort wurden am Mittwochmorgen minus 18 Grad Celsius gemessen. In den nächsten Tagen soll es wieder wärmer werden. Am Wochenende werden bereits Plusgrade erwartet – dann ist das Eis auf der Elbe bald wieder Geschichte.