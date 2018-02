Nach dem Feuer in einem Hotel in der Altstadt von Wernigerode ist die Brandursache noch unklar. Wie ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war der Brand offenbar in einem Zwischengebäude ausgebrochen. Es wurde bei dem Feuer zerstört. Einige der 20 bis 30 Hotelgäste sind unterdessen in ein nahe gelegenes Hotel umgezogen.

Das Feuer in dem Hotel war in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen, rund 30 Hotelgäste wurden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war bis Sonntagabend im Einsatz, um Glutnester zu löschen. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in Wernigerode sollen am Dienstag beginnen. Hintergrund ist, dass die Brandermittler aktuell noch in Halberstadt beschäftigt sind. Dort war in der Nacht zu Freitag ein Haus explodiert. Ein Mensch kam ums Leben. Ob es sich dabei um den Bewohner handelt, ist noch unklar.