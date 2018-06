Anschlag auf Bahnstrecke Halberstadt – Goslar Polizei geht von politisch motivierter Tat aus

Nach dem Anschlag auf eine Bahnstrecke im Harz geht die Polizei davon aus, dass es einen politisch motivierten Hintergrund gibt. Wie die Polizeidirektion Nord MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, hat deswegen der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Einzelheiten zu den Ermittlungen könne man noch nicht bekannt geben. Ob der Anschlag im Zusammenhang mit einer Demonstration von Rechtsextremen in Goslar steht, wollte eine Sprecherin nicht kommentieren.

Am Sonnabend hatten unbekannte Täter auf den Gleisen zwischen Ilsenburg und Goslar eine Art Barrikade aus Stahlstangen und schnell härtendem Beton errichtet. Im Gleisbett wurde ein Reifen angezündet und ein Kabelschacht in Brand gesteckt. Eine Polizeisprecherin sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von einem Anschlag. Es wird auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr ermittelt.