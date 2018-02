Schwere Haus-Explosion Suche nach Vermisstem in Halberstadt

Hauptinhalt

Nach einer Explosion am frühen Freitagmorgen in einer Doppelhaushälfte in Halberstadt bietet sich ein Bild der Verwüstung. Laut Polizei ist eine Haushälfte dem Erdboden gleich, die andere schwer beschädigt.