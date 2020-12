Was mittlerweile feststeht: Wo sich die Impfzentren in Sachsen-Anhalt befinden sollen. In Stendal wird beispielsweise eine ehemalige Kita umgebaut, im Harz wird in Quedlinburg dafür ein ehemaliger Supermarkt in der Nähe des Bahnhofs genutzt. Sowohl in den elf Landkreisen, als auch den drei kreisfreien Städten sollen Impfzentren entstehen.