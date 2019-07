Die Autobahn 2 ist als Transitstrecke deutlich dichter befahren als die Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das ist die Autobahn 2 Die 473 Kilometer lange A2 führt fast durchgängig sechsspurig vom Berliner Ring bis in die Ruhrgebietsstadt Oberhausen – und gilt somit als eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Europa, Spitzname: "Warschauer Allee". Schon 1934 begannen die ersten Arbeiten an der A2. Während der deutschen Teilung war die Trasse für Bundesbürger zwischen Helmstedt und West-Berlin eine wichtige Transitstrecke.



Der am meisten befahrene Abschnitt der A2 liegt in NRW, gleich zu Beginn der Autobahn. Bei Oberhausen-Sterkrade waren laut Bundesanstalt für Straßenwesen 2017 täglich 63.000 Fahrzeuge je Richtung unterwegs, davon gut 16 Prozent Lkw. Das geringste Verkehrsaufkommen der Autobahn wurde statistisch bei Theeßen erfasst, mit 25.000 Fahrzeugen pro Tag und Richtung, bei einem Lkw-Anteil von 27 Prozent.



Am meisten ruckelt es auf der A2 in Niedersachsen. 2017 zählte der Verkehrsclub ADAC dort fast 35.000 Staukilometer – besonders zwischen Peine und Lehrte. Nirgendwo gab es in dem Bundesland mehr Staus.



Auf der A2 steht zudem eine von Deutschlands ertragreichsten, aber wohl auch berüchtigtsten Radaranlagen. Sie befindet sich an der abschüssigen Strecke am Bielefelder Berg in Richtung Hannover. Allein 2017 wurden täglich im Schnitt 330 Fahrer erwischt, die schneller als mit den erlaubten 100 Stundenkilometern unterwegs waren. Sie mussten durchschnittlich 51,50 Euro an die Stadt Bielefeld zahlen.