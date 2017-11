Erfindung aus Magdeburg Ein Rollator bittet zum Tanz

Sportingenieur Marcel Partie und Sport- und Technik-Studentinnen Claire Selas (M.) und Maren Britz entwickeln den Tanzrollator. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Sie selbst sind gesund und spielen Feldhockey beziehungsweise Handball. Aber an der Uni arbeiten die beiden Studentinnen Claire Selas und Maren Britz an dem Konzept für ein Gerät, das bewegungseingeschränkten Menschen Bewegung erleichtern soll.

Der Sport- und Tanzrollator auf Rollen kann beim Tanzen Halt geben oder zum Beispiel nach einem Schlaganfall beim Laufenlernen helfen. "Wir können hier unseren eigenen Kopf einbringen", begründet Claire Selas ihre Entscheidung für das Projekt. "Und wir wollen später eigene Sportgeräte entwickeln." Für Maren Britz kommt noch eine persönliche Motivation dazu: Sie hofft, dass sich ihre Oma mit dem Sport- und Tanzrollator wieder mehr bewegen mag.

Die Sport und Technik-Studentinnen der Otto-von-Guericke-Universität sind im fünften Bachelor-Semester und wollen daran forschen, wie ein Sitz in den Rollator integriert werden kann – für Pausen oder auch ein Bein- oder Arm-Training im Sitzen. Er darf bei der Bewegung nicht im Weg sein, soll aber gleichzeitig zur Verfügung stehen, wenn er benötigt wird. Welche Höhe, Form, Anbringung und welches Material soll er haben – das sind nur einige der Fragen, um die sich die Studentinnen in diesem Semester kümmern. Für sie greifen Theorie und Praxis in solchen Projekten gut ineinander.

Tanzen, nicht dem Rollator hinterherlaufen

Die gekrümmte Bewegung mit einem normalen Rollator wollen die Forscher verändern. Bildrechte: colourbox.com Ungehinderte Bewegung in alle Richtungen, in einer gesunden, aufrechten Haltung und ohne Sturzgefahr – der Rollator ist insgesamt eine komplexe Konstruktion. "Ursprünglich stammt die Idee zum Rollator-Tanz aus den Niederlanden", erklärt Projektleiterin Anita Hökelmann. "Bei einem normalen Rollator steht man aber meist gekrümmt, nach vorn auf ihn gestützt. Das ist bei unserem Modell anders: Der Mensch steht in der Mitte."



Dadurch kann er eine aufrechte und gesunde Haltung einnehmen und trainiert die Muskulatur, die für einen sicheren Gang zuständig ist. Durch Licht- und Vibrationssignale können außerdem Bewegungsanweisungen verdeutlicht werden. Und das Gerät soll in der Lage sein zu erkennen, wenn jemand zu stürzen droht und den Fall verhindern.

Hintergrund für das Projekt ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die bekannt ist: der demografische Wandel. "Es nützt nichts, wenn man 90 Jahre alt wird, aber ab 75 im Rollstuhl sitzt, das ist keine Lebensqualität", ist Hökelmann überzeugt. "Wir wollen die gesunde Lebensspanne verlängern und ein gesundes Altern ermöglichen. Bewegung spielt dabei eine zentrale Rolle." Seit rund fünf Jahren koordiniert die Sportwissenschaftlerin die Forschung für den Sport- und Tanzrollator.

Wieder Spaß an Bewegung

Partie, Selas und Britz (v.l.) forschen an der Universität Magdeburg. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke "Bei den Tests haben wir gesehen, dass die Probanden großen Spaß hatten und die Motivation stieg", sagt Diplom-Sportingenieur Marcel Partie. Die Konstruktion und Evaluation des Sport- und Tanzrollators ist die Grundlage für seine Promotion. "Es geht darum, wirklich etwas Neues zu erfinden, das den Menschen hilft und ihnen Freude bereitet", sagt er. "Wir wollen, dass alles intuitiv funktioniert. Daher soll in Zukunft das Bremssystem automatisch reagieren. Eine Handbremse wird dann überflüssig."

Einige der Senioren, die als Probanden an einer Studie teilnahmen, waren anfangs skeptisch. Manche fragten: "Was bringt uns das jetzt noch, auf die letzten Jahre?" Die Antwort kam oft am Ende des Trainings: "Es macht einfach Spaß", befanden die meisten. "Es ist die Kombination aus Musik und einer wiedererlangten Bewegungsvielfalt, die längst vergessene Erinnerungen und Emotionen wie durch eine Zeitreise erlebbar macht", beschreibt Marcel Partie. "Darüber hinaus konnte sogar eine Schlaganfall-Patientin einen speziellen Test-Parcours nach einigen Wochen Training in der Hälfte der Zeit absolvieren."

Marktreife in ein bis zwei Jahren erhofft

Partie hofft, dass der Rollator in absehbarer Zeit marktreif wird, damit nicht nur mehr Spaß und Freude an der Bewegung in Pflegeeinrichtungen kommt, sondern auch Betroffene unterschiedlicher Erkrankungen das Gerät nutzen können.

