Erst in den 1960er Jahren wurden die Verhandlungen um eine Seilbahn wieder aufgenommen. Im Jahr 1968 kam es zu einem endgültigen Vertragsabschluss mit TRANSPORTA, einer Firma aus der Tschechoslowakai. Dem Bauprojekt Seilbahn stand nichts mehr im Weg. Am 26. Februar 1969 begann der Bau der sogenannten Kabinenbahn.

Nach kurzer Bauzeit wurde am 7. Oktober 1970 die Kabinenbahn zum Hexentanzplatz feierlich eröffnet. Die Seilbahn galt wohl als ein Startschuss für weitere anschließende Projekte in der Umgebung. So gab es 1977 die Bestätigung zum Bau eines Sessellifts zur Rosstrappe, welcher drei Jahre später, 1980, ebenfalls feierlich eröffnet wurde. Nach der Privatisierung der Kabinenbahn und des Sessellifts 1993, erfolgte ein Jahr später die Modernisierung der Steuerungstechnik und die Erneuerung der Kabinen.

1990er Jahre: Blick über die Seilbahn auf das Bodetal Bildrechte: MDR/Seilbahnen Thale GmbH, 1968 – 2007

1999 kündigte sich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Highlight an: Es kam zum ersten Bungeesprung in Deutschalnd, der aus einer Kleinkabinen-Seilbahn stattfand. Der erfahrene Bungeespringer Dennis Große sprang knapp 40 Meter in die Tiefe. Der geglückte Sprung ging, zusammen mit dem Namen der Stadt "Thale", in die Rekordgeschichtsbücher ein. Im Jahr 2000 wurden die Rodelbahn "Harzbob" und kurz darauf der Erlebnispark eröffnet, welcher später in "Funpark I" umbenannt wurde.