Und die großen Ketten setzen sie auch unter Druck, oder?

Ebel: Natürlich. Wir würden unsere Löhne gerne etwas anheben, aber dafür ist die Konkurrenz viel zu groß. Und den Leuten geht es kaum noch um Qualität. Halbwegs gut schmecken muss das Brötchen, na klar, aber Hauptsache billig sein.

Hempel: Ich glaube, ich habe auch schonmal Brötchen bei Ihnen gekauft (lacht). Ich sehe da übrigens eine Parallele, denn auch im Gesundheitswesen haben wir einen Nachwuchsmangel, vor allem in der Pflege, aber auch bei den Ärzten. Das liegt weniger am Gehalt, dafür mehr an den Arbeitsbedingungen.

Ebel: Sind die so schlecht?

Hempel: Alle arbeiten unter enormem Leistungsdruck. Es kommen immer mehr Patienten, die in immer kürzerer Zeit behandelt und entlassen werden sollen. Und was man so hört, sind die Arbeitsbedingungen in den privatisierten Häusern noch schlechter. Das Menschliche bleibt oft auf der Strecke, weil du dort am besten einsparen kannst. Ob jemand mit dem Zwischenmenschlichen zufrieden war, lässt sich schwer messen. Es wird nur gemessen, wie lange der Patient bei uns war, wie viele Antibiotika ihm verschrieben wurden, nicht, ob er sich wohlgefühlt hat. Dabei steckt oft mehr hinter den Krankheitsfällen: Die ältere Dame ist vielleicht über den Teppich gestolpert. Da muss ich drauf kommen, weil sie sonst übermorgen wieder hier sitzt und sich das andere Bein gebrochen hat. Dafür fehlt aber oft die Zeit, die du gerade in der Pflege brauchst.

Ebel: Und dann heißt es von der Politik: 'Altenpflege ist eine Berufung'. Ja, na klar, aber sagen Sie das mal dem Vermieter, der seine Miete haben möchte. Die kann eine Altenpflegerin aber auch nicht bezahlen, nur weil sie ihrer Berufung nachgeht, wenn der Lohn aber nicht angemessen ist. Und dann sollen wir bis 67 Jahre arbeiten. Wie soll das denn bei Altenpflegern oder Bäckern gehen, die mit 60 gerade mal noch die Arme hochhalten können?

Die Wertschätzung der Arbeit ist das Wichtigste. Aber das macht mir manchmal auch zu schaffen. Wenn ich bei uns im Kiez unterwegs bin und sehe, wie die Leute, die bei mir Brot und Brötchen kaufen, im Restaurant oder der Kneipe ein, zwei Euro Trinkgeld geben, dafür, dass das Wasser ins Glas gefüllt wurde. Und bei uns geben sie dann nicht mal zwei Cent Trinkgeld. Obwohl wir für Mindestlohn arbeiten. Da kriege ich Herzschmerz. Astrid Ebel, Bäckereifachverkäuferin

Hempel: Ich habe das Gefühl, dass Berufe wie Altenpfleger oder Krankenschwester gesellschaftlich nicht so angesehen sind. Viele sehen gar nicht, was die alles leisten. Es ist gar nicht so leicht, jemanden im Bett zu drehen, wenn er nicht mitmacht, nicht mehr mitmachen kann. Die Bezahlung ist nicht angemessen.

Ebel: Bei uns Verkäuferinnen ist das genauso. Wir kriegen Mindestlohn, das weiß man. Aber was die Manager, die Politiker verdienen, das wollen wir gar nicht wissen, dann würden wir nur noch frustrierter rumrennen, nur noch trauriger darüber sein.

Hempel: Das ist so schade. Gerade auch bei mir: Ich mache so einen tollen Beruf, der so viel Spaß macht, den ich auch idealistisch angetreten bin. Wenn du dann aber nach Hause gehst, und sagst, ich habe heute das gemacht, was ich machen musste, aber nicht so, wie ich es gerne wollte, weil die Bedingungen nicht gegeben waren, ist das frustrierend. Wenn die Leute bei mir sind, will ich mich ihrer Probleme ausführlich annehmen, jeden nett behandeln, aber die Zeit fehlt einfach manchmal. Das ist bei Ihnen an der Verkaufstheke ja bestimmt nicht anders.